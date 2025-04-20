Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Козельщинскую общину.

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Андрей Шулик на щите

Андрей Шулик был солдатом взвода штурмовой поддержки горно-штурмовой роты. К сожалению, украинский защитник погиб 13 апреля во время ведения боевых действий вблизи Вольного Поля в Донецкой области.

Не испугался, не прятался, защищал родную землю от вражеского нашествия! Вечная память воину! Честь и уважение! Искренние соболезнования близким...

– написали в общине.

С Героем попрощались 18 апреля в селе Большая Вакуловка Полтавской области.

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Защитник Андрей Шулик погиб / Колаж Козельщинской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Андрея Шулика. Вечная память и слава Герою!