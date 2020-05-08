Прогноз погоды на 9 мая: в Украине потеплеет, но будут дожди на Востоке
Погода в Украине в субботу, 9 мая, будет теплой и преимущественно солнечной. В восточных регионах ожидаются кратковременные грозы и дожди. Также там будет прохладнее, чем на остальной территории страны.
Теплее всего будет на западе Украины, особенно на Закарпатье. Там столбики термометра поднимутся до+21 градуса. Такие данные обнародовал Укргидрометцентр.
Интересно Засуха и дожди в Украине: как погода повлияет на урожай-2020
В то же время прохладнее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Там температура воздуха достигнет максимум+13...+ 15 градусов.
Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх,
– убеждает украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 9 мая будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице в субботу поднимется до+15...+ 17 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 9 мая, в городах Украины:
Ужгород –+ 19...+ 21
Львов –+ 18...+ 20
Ивано-Франковск –+ 18...+ 20
Тернополь –+ 17...+ 19
Черновцы –+ 18...+ 20
Хмельницкий –+ 16...+ 18
Луцк –+ 17...+ 19
Ровно –+ 17...+ 19
Житомир –+ 15...+ 17
Винница –+ 16...+ 18
Одесса –+ 18...+ 20
Николаев –+ 16...+ 18
Херсон –+ 16...+ 18
Симферополь –+ 15...+ 17
Кропивницкий –+ 15...+ 17
Черкассы –+ 15...+ 17
Чернигов –+ 14....+ 16
Суммы –+ 13...+ 15
Полтава –+ 14...+ 16
Днепр –+ 14...+ 16
Запорожье –+ 15...+ 17
Донецк –+ 14...+ 16
Луганск –+ 15...+ 17
Харьков –+ 14...+ 16
Киев –+ 14...+ 16