Прогноз погоды на 9 мая: в Украине потеплеет, но будут дожди на Востоке

Погода в Украине в субботу, 9 мая, будет теплой и преимущественно солнечной. В восточных регионах ожидаются кратковременные грозы и дожди. Также там будет прохладнее, чем на остальной территории страны.

Теплее всего будет на западе Украины, особенно на Закарпатье. Там столбики термометра поднимутся до+21 градуса. Такие данные обнародовал Укргидрометцентр.

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В то же время прохладнее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Там температура воздуха достигнет максимум+13...+ 15 градусов.

Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх,

– убеждает украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 9 мая будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице в субботу поднимется до+15...+ 17 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 9 мая, в городах Украины:

Ужгород –+ 19...+ 21

Львов –+ 18...+ 20

Ивано-Франковск –+ 18...+ 20

Тернополь –+ 17...+ 19

Черновцы –+ 18...+ 20

Хмельницкий –+ 16...+ 18

Луцк –+ 17...+ 19

Ровно –+ 17...+ 19

Житомир –+ 15...+ 17

Винница –+ 16...+ 18

Одесса –+ 18...+ 20

Николаев –+ 16...+ 18

Херсон –+ 16...+ 18

Симферополь –+ 15...+ 17

Кропивницкий –+ 15...+ 17

Черкассы –+ 15...+ 17

Чернигов –+ 14....+ 16

Суммы –+ 13...+ 15

Полтава –+ 14...+ 16

Днепр –+ 14...+ 16

Запорожье –+ 15...+ 17

Донецк –+ 14...+ 16

Луганск –+ 15...+ 17

Харьков –+ 14...+ 16

Киев –+ 14...+ 16



Прогноз погоды на субботу, 9 мая, от Укргидрометцентра