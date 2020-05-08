Прогноз погоди на 9 травня: в Україні потепліє, але дощитиме на Сході
Погода в Україні в суботу, 9 травня, буде теплою та переважно сонячною. У східних регіонах очікуються короткочасні грози та дощі. Також там буде прохолодніше, ніж на решті території країни.
Найтепліше буде на Заході України, особливо на Закарпатті. Там стовпчики термометра піднімуться до +21 градуса. Такі дані оприлюднив Укргідрометцентр.
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Водночас найпрохолодніше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Там температура повітря сягне максимум +13...+15 градусів.
Температура повітря поступово, але наполегливо, йтиме вгору,
– переконує українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 9 травня буде без істотних опадів. Температура повітря у столиці в суботу підніметься до +15...+17 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 9 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14….+16
Суми – +13…+15
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +15…+17
Харків – +14…+16
Київ – +14…+16