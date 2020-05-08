Прогноз погоди на 9 травня: в Україні потепліє, але дощитиме на Сході

Погода в Україні в суботу, 9 травня, буде теплою та переважно сонячною. У східних регіонах очікуються короткочасні грози та дощі. Також там буде прохолодніше, ніж на решті території країни.

Найтепліше буде на Заході України, особливо на Закарпатті. Там стовпчики термометра піднімуться до +21 градуса. Такі дані оприлюднив Укргідрометцентр.

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Водночас найпрохолодніше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Там температура повітря сягне максимум +13...+15 градусів.

Температура повітря поступово, але наполегливо, йтиме вгору,

– переконує українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 9 травня буде без істотних опадів. Температура повітря у столиці в суботу підніметься до +15...+17 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 9 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14….+16

Суми – +13…+15

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +15…+17

Харків – +14…+16

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на суботу, 9 травня, від Укргідрометцентру