От морозов и метелей до дождей и гололеда: прогноз погоды в Украине на 9 января

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 января, разделит территорию нашего государства на три части. Пока в одной части будут царить морозы и метели, в другой будут лить дожди и температура может даже подняться до плюсовых значений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 9 января?

Синоптики отметили, что 9 января в Украине сложные погодные условия будет продолжать обусловливать активный южный циклон, в котором будут двигаться различные по свойствам воздушные массы. Поэтому и дальше территория нашей страны будет разделяться на три части с очень разной погодой.

В общем, по данным Укргидрометцентра, в пятницу по всей Украине будет облачно. В западных областях ожидается ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура в этой части нашего государства снизится ночью и днем до -10 – -15 градусов.

На юго-востоке страны ночью ожидается умеренный, а местами значительный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки Температура здесь ночью и днем составит от -2 до +3 градусов.

На большей части страны прогнозируют умеренные осадки, а ночью на севере местами ожидается значительный снег. Столбики термометра ночью и днем будут показывать от -4 до -9 градусов.

На дорогах, за исключением юго-востока, возможна гололедица. Ветер преимущественно западный, скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в большинстве регионов, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, с метелями.

В Киеве 9 января ночью и утром значительный, а днем умеренный снег. Снижение температуры в столице ночью и днем будет до -5 – -7 градусов. Также ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица.

В каких областях объявили предупреждение об опасных погодных условиях?

В Укргидрометцентре сообщили, что ночью и утром 9 января в северных областях ожидается значительный снег. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. В большинстве регионов Украины, за исключением Закарпатья, востока и юго-востока, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, возможны метели. На дорогах в большинстве областей ожидается гололедица.

Поэтому по всей стране, кроме Херсонской области и Крыма, объявлен І уровень опасности – желтый.



Опасные метеорологические явления в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра

Синоптики предостерегают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах.

Какой будет погода в областных центрах 9 января?

Киев -7...-5

Ужгород -12...-10

Львов -13...-11

Ивано-Франковск -13...-11

Тернополь -13...-11

Черновцы -12...-10

Хмельницкий -12...-10

Луцк -13...-11

Ровно -11...-9

Житомир -9...-7

Винница -9...-7

Одесса -5...+-3

Николаев +-5...-3

Херсон 0...-2

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -7...-5

Черкассы -7...-5

Чернигов -6...-4

Сумы -6...-4

Полтава -7...-5

Днепр -5...-3

Запорожье -1...+1

Донецк 0...-2

Луганск +2...+4

Харьков -5...-3



Прогноз погоды в Украине на 9 января / Карта Укргидрометцентра

