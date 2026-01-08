Укр Рус
Від морозів і хуртовин до дощів та ожеледиці: прогноз погоди в Україні на 9 січня
8 січня, 16:40
4

Від морозів і хуртовин до дощів та ожеледиці: прогноз погоди в Україні на 9 січня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 січня, розділить територію нашої держави на три частини. Поки в одній частині будуть панувати морози та хуртовини – в іншій литимуть дощі та температура може навіть піднятися до плюсових значень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 9 січня?

Синоптики зазначили, що 9 січня в Україні складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси. Тому й далі територія нашої країни розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.

Загалом, за даними Укргідрометцентру, у п'ятницю по всій Україні буде хмарно. У західних областях очікується вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура в цій частині нашої держави знизиться вночі та вдень до -10 – -15 градусів. 

На південному сході країни вночі очікується помірний, а місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади Температура тут вночі та вдень становитиме від -2 до +3 градусів. 

На більшій частині країни прогнозують помірні опади, а вночі на півночі місцями очікується значний сніг. Стовпчики термометра вночі та вдень показуватимуть від -4 до -9 градусів. 

На дорогах, за винятком південного сходу, можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в більшості регіонів, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, з хуртовинами.

У Києві 9 січня вночі та вранці значний, а вдень помірний сніг. Зниження температури у столиці вночі та вдень буде до -5 – -7 градусів. Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

У яких областях оголосили попередження про небезпечні погодні умови?

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі та вранці 9 січня у північних областях очікується значний сніг. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують значний дощ із мокрим снігом. У більшості регіонів України, за винятком Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, можливі хуртовини. На дорогах у більшості областей очікується ожеледиця. 

Через це по всій країні, окрім Херсонської області та Криму, оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 


Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Якою буде погода в обласних центрах 9 січня?

  • Київ -7…-5
  • Ужгород -12…-10
  • Львів -13...-11
  • Івано-Франківськ -13...-11
  • Тернопіль -13...-11
  • Чернівці -12...-10
  • Хмельницький -12...-10
  • Луцьк -13...-11
  • Рівне -11…-9
  • Житомир -9...-7
  • Вінниця -9…-7
  • Одеса -5...+-3
  • Миколаїв +-5…-3
  • Херсон 0…-2
  • Сімферополь -1...+1
  • Кропивницький -7…-5
  • Черкаси -7…-5
  • Чернігів -6…-4
  • Суми -6…-4
  • Полтава -7…-5
  • Дніпро -5…-3
  • Запоріжжя -1...+1
  • Донецьк 0…-2
  • Луганськ +2...+4
  • Харків -5…-3


Прогноз погоди в Україні на 9 січня / Карта Укргідрометцентру

Які наслідки негоди в Україні зараз?

  • Через сильні снігопади та ожеледицю 8 січня в Україні було зафіксовано понад 100 ДТП, на дорогах – значні затори. Найскладнішою ситуація через негоду була на Заході нашої держави. 

  • Негода 9 січня вразила кілька регіонів України, зокрема Львівщину, Тернопільщину та Київ. Через це у столиці та регіонах виник транспортний колапс і снігові затори.

  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попереджала, що можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Очільниця уряду підкреслила, що погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру.