Від морозів і хуртовин до дощів та ожеледиці: прогноз погоди в Україні на 9 січня

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 січня, розділить територію нашої держави на три частини. Поки в одній частині будуть панувати морози та хуртовини – в іншій литимуть дощі та температура може навіть піднятися до плюсових значень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 9 січня?

Синоптики зазначили, що 9 січня в Україні складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси. Тому й далі територія нашої країни розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.

Загалом, за даними Укргідрометцентру, у п'ятницю по всій Україні буде хмарно. У західних областях очікується вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура в цій частині нашої держави знизиться вночі та вдень до -10 – -15 градусів.

На південному сході країни вночі очікується помірний, а місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади Температура тут вночі та вдень становитиме від -2 до +3 градусів.

На більшій частині країни прогнозують помірні опади, а вночі на півночі місцями очікується значний сніг. Стовпчики термометра вночі та вдень показуватимуть від -4 до -9 градусів.

На дорогах, за винятком південного сходу, можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в більшості регіонів, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, з хуртовинами.

У Києві 9 січня вночі та вранці значний, а вдень помірний сніг. Зниження температури у столиці вночі та вдень буде до -5 – -7 градусів. Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

У яких областях оголосили попередження про небезпечні погодні умови?

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі та вранці 9 січня у північних областях очікується значний сніг. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують значний дощ із мокрим снігом. У більшості регіонів України, за винятком Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, можливі хуртовини. На дорогах у більшості областей очікується ожеледиця.

Через це по всій країні, окрім Херсонської області та Криму, оголошено І рівень небезпечності – жовтий.



Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Якою буде погода в обласних центрах 9 січня?

Київ -7…-5

Ужгород -12…-10

Львів -13...-11

Івано-Франківськ -13...-11

Тернопіль -13...-11

Чернівці -12...-10

Хмельницький -12...-10

Луцьк -13...-11

Рівне -11…-9

Житомир -9...-7

Вінниця -9…-7

Одеса -5...+-3

Миколаїв +-5…-3

Херсон 0…-2

Сімферополь -1...+1

Кропивницький -7…-5

Черкаси -7…-5

Чернігів -6…-4

Суми -6…-4

Полтава -7…-5

Дніпро -5…-3

Запоріжжя -1...+1

Донецьк 0…-2

Луганськ +2...+4

Харків -5…-3



Прогноз погоди в Україні на 9 січня / Карта Укргідрометцентру

