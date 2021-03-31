Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет по-весеннему теплой. В большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно, только Западная Украина будет страдать от дождей.

Вместе с тем именно в западных регионах столбики термометров покажут максимальную температуру. Синоптики прогнозируют там до +17 ... +19 градусов.

Важно Львовщину накроет туман: чрезвычайники предупредили об ухудшении видимости

На Западной Украине облачная погода продержится весь день. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха +17 ... +19 градусов. А вот на Востоке нашей страны день будет безоблачным, а осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +13 ... +15 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Солнце то будетс прятаться за облаками, то будет появляться снова. Температура воздуха составит всего +16 ... +18 градусов. На Юге погода будет ясной и без осадков. Столбики термометров максимально покажут +14 ... +16 градусов.

В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Температура воздуха в столице составит +17 ... + 19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на Четверг, 1 апреля

Ужгород – +16...+18

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +14...+16

Одеса – +12...+14

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +12...+14

Донецьк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 1 апреля / Данные Укргидрометцентра