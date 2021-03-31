Прогноз погоды на 1 апреля: в Украине будет до +19 градусов, но Запад накроют дожди
Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет по-весеннему теплой. В большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно, только Западная Украина будет страдать от дождей.
Источник:Укргидрометцентр
Вместе с тем именно в западных регионах столбики термометров покажут максимальную температуру. Синоптики прогнозируют там до +17 ... +19 градусов.
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На Западной Украине облачная погода продержится весь день. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха +17 ... +19 градусов. А вот на Востоке нашей страны день будет безоблачным, а осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +13 ... +15 градусов.
На севере Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Солнце то будетс прятаться за облаками, то будет появляться снова. Температура воздуха составит всего +16 ... +18 градусов. На Юге погода будет ясной и без осадков. Столбики термометров максимально покажут +14 ... +16 градусов.
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Температура воздуха в столице составит +17 ... + 19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на Четверг, 1 апреля
Ужгород – +16...+18
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +14...+16
Одеса – +12...+14
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +12...+14
Донецьк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +17...+19
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