Прогноз погоди на 1 квітня: в Україні буде до +19 градусів, але Захід накриють дощі
Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде по-весняному теплою. У більшості регіонів України буде тепло та сонячно, лише Західна Україна потерпатиме від дощів.
Джерело:Укргідрометцентр
Водночас саме у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть максимальну температуру. Синоптики прогнозують там до +17...+19 градусів.
Важливо Львівщину вкриє туман: надзвичайники попередили про погіршення видимості
На Західній Україні хмарна погода протримається весь день. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. А от на Сході нашої країни день буде безхмарним, а опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.
На Півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце то ховатиметься за хмарами, то з'являтиметься знов. Температура повітря становитиме лише +16...+18 градусів. На Півдні погода буде ясною та без опадів. Стовпчики термометрів максимально покажуть +14...+16 градусів.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Температура повітря у столиці становитиме +17...+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 1 квітня
Ужгород – +16...+18
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +14...+16
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +17...+19
Поділитися новиною