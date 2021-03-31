Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде по-весняному теплою. У більшості регіонів України буде тепло та сонячно, лише Західна Україна потерпатиме від дощів.

Водночас саме у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть максимальну температуру. Синоптики прогнозують там до +17...+19 градусів.

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На Західній Україні хмарна погода протримається весь день. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. А от на Сході нашої країни день буде безхмарним, а опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

На Півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце то ховатиметься за хмарами, то з'являтиметься знов. Температура повітря становитиме лише +16...+18 градусів. На Півдні погода буде ясною та без опадів. Стовпчики термометрів максимально покажуть +14...+16 градусів.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Температура повітря у столиці становитиме +17...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 1 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +14...+16

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 1 квітня / Дані Укргідрометцентру