В то же время сильных порывов ветра, согласно обнародованной информации, быть не должно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 1 июня

По данным синоптиков, в юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье – умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем, как пишут синоптики, ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет от 5 до 10 градусов тепла, днем прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.


Погода в Украине на 1 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра