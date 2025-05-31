В то же время сильных порывов ветра, согласно обнародованной информации, быть не должно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 1 июня

По данным синоптиков, в юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье – умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем, как пишут синоптики, ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет от 5 до 10 градусов тепла, днем прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +22...+24;

Одесса +21...+23;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +24...+26;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.



Погода в Украине на 1 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра