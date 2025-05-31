Водночас сильних поривів вітру, згідно з оприлюдненою інформацією, бути не має. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні 1 червня

За даними синоптиків, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті – помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень, як пишуть синоптики, очікується від 22 до 27 градусів тепла.

В Карпатах вночі буде від 5 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 15 до 20 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +22...+24;

Рівне +22...+24;

Житомир +22...+24;

Вінниця +22...+24;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +23...+25.



Погода в Україні на 1 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру