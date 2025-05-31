Водночас сильних поривів вітру, згідно з оприлюдненою інформацією, бути не має. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи буде рекордна спека в Україні влітку 2025 року

Якою буде погода в Україні 1 червня

За даними синоптиків, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті – помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень, як пишуть синоптики, очікується від 22 до 27 градусів тепла.

В Карпатах вночі буде від 5 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 15 до 20 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +22...+24;
  • Тернопіль +22...+24;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +22...+24;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +22...+24;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +24...+26;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +23...+25.


Погода в Україні на 1 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру