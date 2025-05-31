Водночас сильних поривів вітру, згідно з оприлюдненою інформацією, бути не має. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні 1 червня
За даними синоптиків, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті – помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На решті території опадів не прогнозують.
Вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень, як пишуть синоптики, очікується від 22 до 27 градусів тепла.
В Карпатах вночі буде від 5 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 15 до 20 градусів тепла.
Яка погода буде в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +24...+26;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +23...+25.
Погода в Україні на 1 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру