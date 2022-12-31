Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что 1 января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Осадков практически не будет, разве небольшой дождь может пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Какая погода будет 1 января в Украине.

Температура воздуха в течение дня составит мартовские +8…+14 градусов, в восточной части – +4…+9 градусов.

Ветер в новогоднюю ночь и день напомнит о весне.



В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4…+6 градусов, днем 1 января – до +12 градусов. Осадков не будет, однако ветрено.

Прогноз погоды в городах Укргидрометцентр

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +10...+12

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +5...+7

Луганск – +6...+8

Харьков – +5...+7

Киев – +10...+12



Прогноз погоды в Украине 1 января / Укргидрометцентр