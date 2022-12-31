Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 1 січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Опадів практично не буде, хіба що невеликий дощ може пройти на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

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Яка погода буде 1 січня в Україні

Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8…+14 градусів, у східній частині – +4… +9 градусів.

Вітер також у новорічну ніч та день нагадає про весну.



У Києві в новорічну ніч передбачається +4…+6 градусів, вдень 1-го січня – до +12 градусів. Опадів не буде, проте вітряно.

Прогноз погоди в містах від Укргідрометцентру

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +10...+12

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +6...+8

Харків – +5...+7

Київ – +10...+12



Прогноз погоди в Україні 1 січня / Укргідрометцентр