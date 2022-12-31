Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 1 січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Опадів практично не буде, хіба що невеликий дощ може пройти на Харківщині, Донеччині та Луганщині.
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Яка погода буде 1 січня в Україні
Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8…+14 градусів, у східній частині – +4… +9 градусів.
Вітер також у новорічну ніч та день нагадає про весну.
У Києві в новорічну ніч передбачається +4…+6 градусів, вдень 1-го січня – до +12 градусів. Опадів не буде, проте вітряно.
Прогноз погоди в містах від Укргідрометцентру
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +10...+12
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +12...+14
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +12...+14
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +6...+8
- Харків – +5...+7
- Київ – +10...+12
Прогноз погоди в Україні 1 січня / Укргідрометцентр