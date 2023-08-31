Первый день осени обещает быть теплым, однако жителям большинства регионов следует позаботиться о наличии зонта при себе и собственной безопасности через град и шквалы. В то же время синоптики заявляют, что во всех областях иногда возможна переменная облачность.

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Прогноз по регионам

Собственно, на Западе Украину дождя не предполагают. Осень начнется для жителей соответствующих областей достаточно приятно – без резкого изменения метеорологической ситуации.

Наиболее жарко будет на Востоке и Юге, однако вместе с тем там будут сильные дожди. Показатели на столбиках термометров местами могут достигать отметки в 30 градусов Цельсия.

Кроме того, на Севера да в Центре нашего государства будет дождь. Хотя все же жители Житомирской, Винницкой и Киевской областей могут выдохнуть с облегчением.

Ветер преимущественно северо-западный. В восточных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. В отдельных районах центральных и южных областей будет град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду,

– пишут в Укргидрометцентре.

В Киеве будет жарко. Возможен дождь. Днем осадков не предусматривают метеорологи.

Обратите внимание! В ряде областей объявлен первый уровень опасности из-за возможного града и шквалов.

В каких областях объявлена опасность из-за града / Карта Укргидрометцентра

Температура в городах

Киев – +24...+26;

Ужгород – +23...+25;

Львов – +21...+23;

Ивано-Франковск – +21...+23;

Тернополь – +22...+24;

Черновцы – +23...+25;

Хмельницкий – +23...+25;

Луцк – +22...+24;

Ровно – +23...+25;

Житомир – +23...+25;

Винница – +24...+26;

Одесса – +28...+30;

Николаев – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Симферополь – +29...+31;

Кропивницкий – +25...+27;

Черкассы – +24...+26;

Чернигов – +23...+25;

Суммы – +23...+25;

Полтава – +24...+26;

Днепр – +25...+27;

Запорожье – +27...+29;

Донецк – +27...+29;

Луганск – +28...+20;

Харьков – +27…+29.



Прогноз погоды 1 сентября 2023 года / Карта Укргидрометцентра