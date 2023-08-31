Первый день осени обещает быть теплым, однако жителям большинства регионов следует позаботиться о наличии зонта при себе и собственной безопасности через град и шквалы. В то же время синоптики заявляют, что во всех областях иногда возможна переменная облачность.
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Прогноз по регионам
Собственно, на Западе Украину дождя не предполагают. Осень начнется для жителей соответствующих областей достаточно приятно – без резкого изменения метеорологической ситуации.
Наиболее жарко будет на Востоке и Юге, однако вместе с тем там будут сильные дожди. Показатели на столбиках термометров местами могут достигать отметки в 30 градусов Цельсия.
Кроме того, на Севера да в Центре нашего государства будет дождь. Хотя все же жители Житомирской, Винницкой и Киевской областей могут выдохнуть с облегчением.
Ветер преимущественно северо-западный. В восточных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. В отдельных районах центральных и южных областей будет град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.
В Киеве будет жарко. Возможен дождь. Днем осадков не предусматривают метеорологи.
Температура в городах
- Киев – +24...+26;
- Ужгород – +23...+25;
- Львов – +21...+23;
- Ивано-Франковск – +21...+23;
- Тернополь – +22...+24;
- Черновцы – +23...+25;
- Хмельницкий – +23...+25;
- Луцк – +22...+24;
- Ровно – +23...+25;
- Житомир – +23...+25;
- Винница – +24...+26;
- Одесса – +28...+30;
- Николаев – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Симферополь – +29...+31;
- Кропивницкий – +25...+27;
- Черкассы – +24...+26;
- Чернигов – +23...+25;
- Суммы – +23...+25;
- Полтава – +24...+26;
- Днепр – +25...+27;
- Запорожье – +27...+29;
- Донецк – +27...+29;
- Луганск – +28...+20;
- Харьков – +27…+29.
Прогноз погоды 1 сентября 2023 года / Карта Укргидрометцентра