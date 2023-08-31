Перший день осені обіцяє бути теплим, однак жителям більшості регіонів слід подбати про наявність парасольки при собі та власну безпеку через град і шквали. Водночас синоптики заявляють, що у всіх областях подекуди можлива мінлива хмарність.

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Прогноз по регіонах

Власне, на Заході України дощу не передбачають. Осінь розпочнеться для жителів відповідних областей досить приємно – без різкої зміни метеорологічної ситуації.

Найспекотніше буде на Сході й Півдні, проте разом з тим там будуть найсильніші дощі. Показники на стовпчиках термометрів місцями можуть досягати позначки у 30 градусів за Цельсієм.

Окрім того, на Півночі та у Центрі нашої держави дощитиме. Хоча все ж жителі Житомирської, Вінницької та Київської областей можуть видихнути з полегшенням.

Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. В окремих районах центральних та південних областей буде град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.

У Києві буде спекотно. Можливі короткочасні дощі вночі. Натомість удень опадів не передбачають метеорологи.

Температура в містах

  • Київ – +24...+26;
  • Ужгород – +23...+25;
  • Львів – +21...+23;
  • Івано-Франківськ – +21...+23;
  • Тернопіль – +22...+24;
  • Чернівці – +23...+25;
  • Хмельницький – +23...+25;
  • Луцьк – +22...+24;
  • Рівне – +23...+25;
  • Житомир – +23...+25;
  • Вінниця – +24...+26;
  • Одеса – +28...+30;
  • Миколаїв – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Сімферополь – +29...+31;
  • Кропивницький – +25...+27;
  • Черкаси – +24...+26;
  • Чернігів – +23...+25;
  • Суми – +23...+25;
  • Полтава – +24...+26;
  • Дніпро – +25...+27;
  • Запоріжжя – +27...+29;
  • Донецьк – +27...+29;
  • Луганськ – +28...+20;
  • Харків – +27...+29.


Прогноз погоди 1 вересня 2023 року / Карта Укргідрометцентру