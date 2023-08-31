Перший день осені обіцяє бути теплим, однак жителям більшості регіонів слід подбати про наявність парасольки при собі та власну безпеку через град і шквали. Водночас синоптики заявляють, що у всіх областях подекуди можлива мінлива хмарність.
Дивіться також Україну знову накриє потужна гроза: де та на скільки затримається негода
Прогноз по регіонах
Власне, на Заході України дощу не передбачають. Осінь розпочнеться для жителів відповідних областей досить приємно – без різкої зміни метеорологічної ситуації.
Найспекотніше буде на Сході й Півдні, проте разом з тим там будуть найсильніші дощі. Показники на стовпчиках термометрів місцями можуть досягати позначки у 30 градусів за Цельсієм.
Окрім того, на Півночі та у Центрі нашої держави дощитиме. Хоча все ж жителі Житомирської, Вінницької та Київської областей можуть видихнути з полегшенням.
Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. В окремих районах центральних та південних областей буде град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
У Києві буде спекотно. Можливі короткочасні дощі вночі. Натомість удень опадів не передбачають метеорологи.
Температура в містах
- Київ – +24...+26;
- Ужгород – +23...+25;
- Львів – +21...+23;
- Івано-Франківськ – +21...+23;
- Тернопіль – +22...+24;
- Чернівці – +23...+25;
- Хмельницький – +23...+25;
- Луцьк – +22...+24;
- Рівне – +23...+25;
- Житомир – +23...+25;
- Вінниця – +24...+26;
- Одеса – +28...+30;
- Миколаїв – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Сімферополь – +29...+31;
- Кропивницький – +25...+27;
- Черкаси – +24...+26;
- Чернігів – +23...+25;
- Суми – +23...+25;
- Полтава – +24...+26;
- Дніпро – +25...+27;
- Запоріжжя – +27...+29;
- Донецьк – +27...+29;
- Луганськ – +28...+20;
- Харків – +27...+29.
Прогноз погоди 1 вересня 2023 року / Карта Укргідрометцентру