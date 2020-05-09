Прогноз погоды на 10 мая: кому-то воскресенье принесет облака, а кому-то – жару
Погода в Украине в воскресенье, 10 мая, будет разной. Если на западе Украины будет солнечно и по-майском жарко, в центральных областях – облачно с прояснением, то на востоке выходной будет дождливым.
Серьезных осадков в воскресенье не будет, однако они периодически будут идти на определенных территориях Украины. Об этом в своем фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
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В южной части и в центре в основном будет ясно и солнечно. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15...+20 градусов, на Западе ожидается +17...+24 градуса.
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, может пройти легкий дождь. Днем воздух прогреется до +18+20 градусов.
Однако другая погода на Востоке: и днем, и ночью синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди. Ночная температура +6..+8, днем поднимется до +16...+18.
Прогноз погоды на воскресенье, 10 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17... +19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19
Погода в городах Украины 10 мая / Изображение Укргидрометцентра