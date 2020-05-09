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Прогноз погоды на 10 мая: кому-то воскресенье принесет облака, а кому-то – жару

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Погода 10 мая 2020 в Украине – какую погоду обещает синоптик
Прогноз погоды на 10 мая / unsplash.com

Погода в Украине в воскресенье, 10 мая, будет разной. Если на западе Украины будет солнечно и по-майском жарко, в центральных областях – облачно с прояснением, то на востоке выходной будет дождливым.

Серьезных осадков в воскресенье не будет, однако они периодически будут идти на определенных территориях Украины. Об этом в своем фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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В южной части и в центре в основном будет ясно и солнечно. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15...+20 градусов, на Западе ожидается +17...+24 градуса.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, может пройти легкий дождь. Днем воздух прогреется до +18+20 градусов.

Однако другая погода на Востоке: и днем, и ночью синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди. Ночная температура +6..+8, днем поднимется до +16...+18.

Прогноз погоды на воскресенье, 10 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы –  +17... +19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19

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Погода в городах Украины 10 мая / Изображение Укргидрометцентра

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Погода
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