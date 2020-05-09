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Прогноз погоди на 10 травня: комусь неділя принесе хмари, а комусь – спеку

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Погода 10 травня 2020 в Україні – яку погоду обіцяє синоптик
Прогноз погоди на 10 травня / unsplash.com

Погода в Україні у неділю, 10 травня, буде різною. Якщо на заході України буде сонячно і по-травневому спекотно, у центральних областях – хмарно з проясненням, то на сході вихідний буде дощовим.

Серйозних опадів у неділю не буде, проте вони періодично йтимуть на певних територіях України. Про це у своєму фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

Цікаво Одного дня спека, іншого – сніг: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень

У південній частині та у центрі здебільшого буде ясно і сонячно. Температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15...+20 градусів, на Заході очікується +17...+24 градуси.

У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, може, пройде легкий дощ. Вдень температура повітря погріється до +18+20 градусах.

Однак, протилежною погоду буде на Сході: і вдень, і вночі синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі. Нічна температура +6..+8, вдень підніметься до +16...+18.

Прогноз погоди на неділю, 10 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +17…+19

Погода 10 травня
Погода у містах України 10 травня / Зображення Укргідрометцентру

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Погода
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