Прогноз погоди на 10 травня: комусь неділя принесе хмари, а комусь – спеку
Погода в Україні у неділю, 10 травня, буде різною. Якщо на заході України буде сонячно і по-травневому спекотно, у центральних областях – хмарно з проясненням, то на сході вихідний буде дощовим.
Серйозних опадів у неділю не буде, проте вони періодично йтимуть на певних територіях України. Про це у своєму фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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У південній частині та у центрі здебільшого буде ясно і сонячно. Температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15...+20 градусів, на Заході очікується +17...+24 градуси.
У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, може, пройде легкий дощ. Вдень температура повітря погріється до +18+20 градусах.
Однак, протилежною погоду буде на Сході: і вдень, і вночі синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі. Нічна температура +6..+8, вдень підніметься до +16...+18.
Прогноз погоди на неділю, 10 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17...+19
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +17…+19
Погода у містах України 10 травня / Зображення Укргідрометцентру