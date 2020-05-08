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Одного дня спека, іншого – сніг: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень

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Прогноз погоди на тиждень 11 травня – 17 травня 2020: спека та сніг
Погода на наступний тиждень в Україні / Колаж 24 каналу

Найближчими днями погода в Україні покращиться. Градуси повільно лізтимуть вгору протягом вихідних, а вже 11 травня у деяких регіонах сягнуть позначки у +26. Втім, наступного дня синоптична картина різко зміниться: в Україну прийде похолодання, а десь навіть може присипати снігом. Про погоду в Україні на наступний тиждень читайте далі.

Із північного заходу Європи до України 12 травня прийде холодний атмосферний фронт, пояснює ситуацію українська синоптикиня Наталка Діденко.

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За атмосферним фронтом пошириться аж таке холодне повітря, що у нас є всі шанси побачити сніг не лише в горах, а й місцями в усіх західних областях,
– коментує вона.

Як видно з прогнозів синоптиків, у західних регіонах температура повітря за добу впаде на цілих 14 градусів.

погода
Спека 11 травня для Заходу / Карта Укргідрометцентру

Наприклад, на Львівщині, Прикарпатті та Тернопільщині 11 травня очікуються спекотні +24…+26. Їх вже наступного дня, 12 травня, змінять прохолодні +10…14. Тим часом на решті території України все ще збережеться тепла весняна погода із +20 за вікном.

погода
Зміниться різким похолоданням 13 травня / Карта Укргідрометцентру

Вже у середу, 13 травня, дощі та грози (а подекуди й сніг), що завітають 12 травня, стихнуть, але тепліше від цього не стане. Нова хвиля похолодання сягне вже усіх регіонів України. Традиційно, найхолодніше буде на Заході та Півночі – подекуди +12…+14, а найтепліше – на Півдні, до +15…+17 градусів.

Після 13 травня, ймовірно, знову наступить переломний момент і градуси повільно полізуть угору. Втім, спекотно не буде – до +17. Більш детального прогнозу синоптики поки не дають.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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