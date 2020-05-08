Один день жара, другой – снег: синоптики удивили прогнозом погоды на следующую неделю

В ближайшие дни погода в Украине улучшится. Градусы будут медленно лезть вверх в течение выходных, а уже 11 мая в некоторых регионах достигнут отметки в +26. Впрочем, на следующий день синоптическая картина резко изменится: в Украину придет похолодание, а где-то даже может присыпать снегом.

С северо-запада Европы в Украину 12 мая придет холодный атмосферный фронт, объясняет ситуацию украинский синоптик Наталья Диденко.

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За атмосферным фронтом распространится такой холодный воздух, что у нас есть все шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех западных областях,

– комментирует она.

Как видно из прогнозов синоптиков, в западных регионах температура воздуха за сутки упадет на целых 14 градусов.



Жара 11 мая на Западе / Карта Укргидрометцентра

Например, на Львовщине, Прикарпатье и в Тернопольской области 11 мая ожидаются жаркие +24...+26. Их уже на следующий день, 12 мая, сменят прохладные +10...14. Тем временем на остальной территории Украины все еще сохранится теплая весенняя погода с +20 за окном.



Сменится резким похолоданием 12 мая / Карта Укргидрометцентра

Уже в среду, 13 мая, дожди и грозы (а кое-где и снег), что приедут 12 мая, утихнут, но теплее от этого не станет. Новая волна похолодания достигнет уже всех регионов Украины. Традиционно, холоднее всего будет на Западе и Севере местами +12...+14, а теплее всего – на Юге, до +15...+17 градусов.

После 13 мая, вероятно, снова наступит переломный момент и градусы медленно полезут вверх. Впрочем, жарко не будет – до +17. Более детального прогноза синоптики пока не дают.