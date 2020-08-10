Прогноз погоды на 10 августа: Север и Запад накроют дожди, но будет тепло
Погода в Украине в понедельник, 10 августа, будет нестабильной и изменчивой. В западных и северных регионах пройдут грозы, а Восток и Юг будет морить солнце.
Об этом на своей фейсбук-странице рассказала украинская синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что дожди с Запада и Севера в течение дня могут распространиться и на центральные регионы.
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Во время них возможны шквалы и порывы ветра, поэтому стоит быть осторожными. В то же время, температура воздуха после сильной жары станет более комфортной – +25... +28 градусов на Западе и Севере.
Несколько выше она будет на Востоке и Юге и поднимется иногда даже до +31 градуса.
Жарче всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +30... +32 градусов.
Ветер будет северным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве тоже ожидается дождь с грозой, а температура воздуха будет колебаться в пределах +25... +27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26... +28
Львов – +25... +27
Ивано-Франковск – +24... +26
Тернополь – +25... +27
Черновцы – +26... +28
Хмельницкий – +25... +27
Луцк – +25... +27
Ровно – +25... +27
Житомир – +25... +27
Винница – +25... +27
Одесса – +30... +32
Николаев – +29... +31
Херсон – +29... +31
Симферополь – +29... +31
Кропивницкий – +26... +28
Черкассы – +26... +28
Чернигов – +25... +27
Сумы – +25... +27
Полтава – +25... +27
Днепр – +27... +29
Запорожье – +29... +31
Донецк – +26... +28
Луганск – +26... +28
Харьков – +26... +28
Киев – +25... +27
Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, от Укргидрометцентра