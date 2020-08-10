Погода в Украине в понедельник, 10 августа, будет нестабильной и изменчивой. В западных и северных регионах пройдут грозы, а Восток и Юг будет морить солнце.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказала украинская синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что дожди с Запада и Севера в течение дня могут распространиться и на центральные регионы.

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Во время них возможны шквалы и порывы ветра, поэтому стоит быть осторожными. В то же время, температура воздуха после сильной жары станет более комфортной – +25... +28 градусов на Западе и Севере.

Несколько выше она будет на Востоке и Юге и поднимется иногда даже до +31 градуса.

Жарче всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +30... +32 градусов.

Ветер будет северным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве тоже ожидается дождь с грозой, а температура воздуха будет колебаться в пределах +25... +27 градусов.

Внимание! 10 августа утром и днем ​​в западных, северных и большинстве центральных областей грозы. На остальной территории будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26... +28

Львов – +25... +27

Ивано-Франковск – +24... +26

Тернополь – +25... +27

Черновцы – +26... +28

Хмельницкий – +25... +27

Луцк – +25... +27

Ровно – +25... +27

Житомир – +25... +27

Винница – +25... +27

Одесса – +30... +32

Николаев – +29... +31

Херсон – +29... +31

Симферополь – +29... +31

Кропивницкий – +26... +28

Черкассы – +26... +28

Чернигов – +25... +27

Сумы – +25... +27

Полтава – +25... +27

Днепр – +27... +29

Запорожье – +29... +31

Донецк – +26... +28

Луганск – +26... +28

Харьков – +26... +28

Киев – +25... +27



Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, от Укргидрометцентра