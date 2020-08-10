Погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде нестабільною та мінливою. У західних і північних регіонах пройдуть грози, а Схід і Південь моритиме сонце.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко. Вона наголосила, що дощі з Заходу і Півночі упродовж дня можуть поширитися і на центральні регіони.

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Під час них можливі шквали та пориви вітру, тож варто бути обережними. Водночас, температура повітря після сильної спеки стане більш комфортною – +25…+28 градусів на Заході і Півночі.

Трохи вищою вона буде на Сході і Півдні і підніметься подекуди навіть до +31 градуса.

Найспекотніше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.

Вітер буде північним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві теж очікується дощ із грозою, а температура повітря коливатиметься в межах +25…+27 градусів.

Увага! 10 серпня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей гроза. На решті території переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на понеділок, 10 серпня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на понеділок, 10 серпня, від Укргідрометцентру