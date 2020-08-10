Прогноз погоди на 10 серпня: Північ і Захід накриють дощі, але буде тепло
Погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде нестабільною та мінливою. У західних і північних регіонах пройдуть грози, а Схід і Південь моритиме сонце.
Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко. Вона наголосила, що дощі з Заходу і Півночі упродовж дня можуть поширитися і на центральні регіони.
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Під час них можливі шквали та пориви вітру, тож варто бути обережними. Водночас, температура повітря після сильної спеки стане більш комфортною – +25…+28 градусів на Заході і Півночі.
Трохи вищою вона буде на Сході і Півдні і підніметься подекуди навіть до +31 градуса.
Найспекотніше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.
Вітер буде північним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж очікується дощ із грозою, а температура повітря коливатиметься в межах +25…+27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 10 серпня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на понеділок, 10 серпня, від Укргідрометцентру