Погода в Украине в понедельник, 10 мая, будет разной в западных и восточных регионах. Если на западной Украине будет тепло и солнечно, то на Восток вернутся грозы с дождем.

Разница в температурах будет немалой: максимально +23 градуса в западных регионах и +15 градусов – в восточных.

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На Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит + 20...+22 градусов. Восток Украины будет заливать дождями, также возможны шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

На севере Украины утром небо будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Юге утро и вечер будут ясными, но днем ожидается облачность. Столбики термометров максимально покажут + 17...+19 градусов.

В Киеве весь день будет держаться ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит + 17...+19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 10 мая

Ужгород – + 21...+23

Львов – + 20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – + 20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – + 20...+22

Ровно – + 20...+22

Житомир – +19...+21

Винница – +18...+20

Одесса – + 17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – + 17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +13...+15

Киев – +17...+19

Прогноз погоды на 10 мая / данные Укргидрометцентра