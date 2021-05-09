Прогноз погоды на 10 мая: восток Украины накроют грозы, а запад будет наслаждаться солнцем
Погода в Украине в понедельник, 10 мая, будет разной в западных и восточных регионах. Если на западной Украине будет тепло и солнечно, то на Восток вернутся грозы с дождем.
Источник:Укргидрометцентр
Разница в температурах будет немалой: максимально +23 градуса в западных регионах и +15 градусов – в восточных.
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На Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит + 20...+22 градусов. Восток Украины будет заливать дождями, также возможны шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.
На севере Украины утром небо будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Юге утро и вечер будут ясными, но днем ожидается облачность. Столбики термометров максимально покажут + 17...+19 градусов.
В Киеве весь день будет держаться ясная погода, осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит + 17...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 10 мая
Ужгород – + 21...+23
Львов – + 20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – + 20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – + 20...+22
Ровно – + 20...+22
Житомир – +19...+21
Винница – +18...+20
Одесса – + 17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – + 17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +16...+18
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +13...+15
Киев – +17...+19
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