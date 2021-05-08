В Карпатах продолжает царить зима – там снова снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля, также существует риск схода лавин.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали выпадение 20 сантиметров снега и -3 градуса.

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По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Температура воздуха -3 градуса. За ночь выпало до 20 сантиметров снега,

– говорится в сообщении.

Снеголавинная опасность в Карпатах

В субботу, 8 мая, на высокогорьях Ивано-Франковской области сохраняется умеренная угроза схода лавин.

Предупреждают также о 2 уровне опасности 8 – 9 мая на высокогорье восточной части Закарпатской области.

В то же время в эти дни на высокогорье Западной и центральной части Закарпатья будет лавиноопасно.

Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала