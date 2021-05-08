Вернулась зима: в Карпатах выпало 20 сантиметров снега, температура опустилась до -3 градусов
В Карпатах продолжает царить зима – там снова снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля, также существует риск схода лавин.
На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали выпадение 20 сантиметров снега и -3 градуса.
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По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Температура воздуха -3 градуса. За ночь выпало до 20 сантиметров снега,
– говорится в сообщении.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В субботу, 8 мая, на высокогорьях Ивано-Франковской области сохраняется умеренная угроза схода лавин.
Предупреждают также о 2 уровне опасности 8 – 9 мая на высокогорье восточной части Закарпатской области.
В то же время в эти дни на высокогорье Западной и центральной части Закарпатья будет лавиноопасно.
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