У Карпатах продовжує панувати зима – там знову снігопади та морози. Температура повітря у горах опустилася нижче нуля, також існує ризик сходження лавин.

На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували випадання 20 сантиметрів снігу та -3 градуси.

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Станом на 09:30 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Температура повітря -3 градуси. За ніч випало до 20 сантиметрів снігу,

– йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

У суботу, 8 травня, на високогір'ях Івано-Франківської області утримується помірна загроза сходження лавин.

Попереджають також про 2 рівень небезпеки 8 – 9 травня на високогір’ї східної частини Закарпатської області.

Водночас у ці дні на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття буде лавинонебезпечно.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.

Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу