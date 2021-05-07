Ухудшение погодных условий будет наблюдаться в большинстве областей. К тому же в регионах существует угроза возникновения пожаров.

Актуально Шквалы ветра и пожарная опасность: где в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидаются заморозки с 8 по 10 мая

В ГСЧС сообщили, что 8 мая порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит меньше нуля. Ночью 9 и 10 мая заморозки от 0 до -4 градусов на поверхности почвы ожидаются в:

западных;

северных;

центральных областях.

В восточных и южных регионах снижение температуры придет ночью, 10 мая.

Шквалы ветра в Киевской области

В Киевской области и Киеве днем, 8 мая, ожидаются сильные порывы ветра – 15 – 18 метров в секунду. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов.

В ГСЧС объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС 7 мая объявили штормовое предупреждение в Украине, и установили желтый – 1 уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в большинстве областей порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Также спасатели предупредили об угрозе возникновения пожаров. Поэтому мобильные группы будут патрулировать Чернобыльскую зону с 1 по 9 мая для предотвращения возникновения пожаров в экосистемах.