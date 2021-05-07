В Украине 7 мая будет бушевать непогода – синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. Также в части областей существует угроза возникновения пожаров.

Ветер булет досаждать жителям большинства областей Украины. Из-за этого спасатели объявили желтый, то есть 1 уровень опасности.

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Штормовое предупреждение в Украине

Синоптики прогнозируют сильный ветер:

в Киевской области и в Киеве. Там порывы будут достигать 15 – 18 метров в секунду;

в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.



В Украине прогногують порывы ветра до 20 метров в секунду / Фото Укргидрометцентра

Где существует угроза возникновения пожаров

Синоптики предупреждают также о пожарной опасности в большинстве регионов Украины. В частности, чрезвычайный уровень объявили в:

центральных, северных, восточных районах,

Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях.



В Украине 7 мая существует угроза возникновения пожаров / Фото Укргидрометцентра

В ГСЧС будут патрулировать Чернобыльскую зону

"Мобильные группы будут патрулировать Зону отчуждения в период поминальных дней (1-9 мая) для предотвращения возникновения пожаров в экосистемах", – предупредили чрезвычайники.

Обратите внимание! В ГСЧС вспоминают опыт прошедших лет и предупреждают, что именно небольшие костры, на которых сжигают мусор на кладбище, и оставленные у могил лампадки могут привести к масштабным пожарам.