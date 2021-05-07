Шквалы ветра и пожарная опасность: где в Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине 7 мая будет бушевать непогода – синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. Также в части областей существует угроза возникновения пожаров.
Источник:ГСЧС
Ветер булет досаждать жителям большинства областей Украины. Из-за этого спасатели объявили желтый, то есть 1 уровень опасности.
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Штормовое предупреждение в Украине
Синоптики прогнозируют сильный ветер:
- в Киевской области и в Киеве. Там порывы будут достигать 15 – 18 метров в секунду;
- в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Украине прогногують порывы ветра до 20 метров в секунду / Фото Укргидрометцентра
Где существует угроза возникновения пожаров
Синоптики предупреждают также о пожарной опасности в большинстве регионов Украины. В частности, чрезвычайный уровень объявили в:
- центральных, северных, восточных районах,
- Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях.
В Украине 7 мая существует угроза возникновения пожаров / Фото Укргидрометцентра
В ГСЧС будут патрулировать Чернобыльскую зону
"Мобильные группы будут патрулировать Зону отчуждения в период поминальных дней (1-9 мая) для предотвращения возникновения пожаров в экосистемах", – предупредили чрезвычайники.
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