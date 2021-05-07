В Україні 7 травня вируватиме негода – синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду. Також у частині областей існує загроза виникнення пожеж.

Вітер докучатиме мешканцям більшості областей України. Через це рятувальники оголосили жовтий, тобто 1 рівень небезпеки. До теми Мороз вирішив затриматися: у Карпатах сходить сніг Штормове попередження в Україні Синоптики прогнозують сильний вітер: у Київській області та в Києві. Там пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду;

у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

В Україні прогногують пориви вітру до 20 метрів за секунду / Фото Укргідрометцентру Де існує загроза виникнення пожеж Синоптики попереджають також про пожежну небезпеку в більшості регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень оголосили в: центральних, північних, східних районах,

Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.

В Україні 7 травня існує загроза виникнення пожеж / Фото Укргідрометцентру У ДСНС патрулюватимуть Чорнобильську зону "Мобільні групи патрулюватимуть Зону відчуження у період поминальних днів (1 – 9 травня) для запобігання виникнення пожеж в екосистемах", – попередили надзвичайники. Зверніть увагу! У ДСНС згадують досвід минулиз років і попереджають, що саме невеличкі багаття, на яких спалюють сміття на кладовищі, та залишені біля могил лампадки можуть призвести до масштабних пожеж.