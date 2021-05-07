Шквали вітру та пожежна небезпека: де в Україні оголосили штормове попередження
В Україні 7 травня вируватиме негода – синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду. Також у частині областей існує загроза виникнення пожеж.
Джерело:ДСНС
Вітер докучатиме мешканцям більшості областей України. Через це рятувальники оголосили жовтий, тобто 1 рівень небезпеки.
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Штормове попередження в Україні
Синоптики прогнозують сильний вітер:
- у Київській області та в Києві. Там пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду;
- у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
В Україні прогногують пориви вітру до 20 метрів за секунду / Фото Укргідрометцентру
Де існує загроза виникнення пожеж
Синоптики попереджають також про пожежну небезпеку в більшості регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень оголосили в:
- центральних, північних, східних районах,
- Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.
В Україні 7 травня існує загроза виникнення пожеж / Фото Укргідрометцентру
У ДСНС патрулюватимуть Чорнобильську зону
"Мобільні групи патрулюватимуть Зону відчуження у період поминальних днів (1 – 9 травня) для запобігання виникнення пожеж в екосистемах", – попередили надзвичайники.
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