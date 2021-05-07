Мороз решил задержаться: в Карпатах сходит снег
По состоянию на 7 мая в Карпатах сходит снег, однако до сих пор холодно. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -1 градус.
В пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста рассказали, что на Черногории – облачно с прояснениями. Ветер – юго-западный.
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По состоянию на 8:30, 07.05.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 16 метров в секунду. Температура воздуха -1°С,
– говорится в сообщении.
На обнародованной фотографии заметно, что с горы уже сходит снег. В Карпатах хоть с опозданием, но начинается весна.
Из-за оттепели спасатели объявили в высокогорье Ивано-Франковской области III уровень снеголавинной опасности.
Как Карпаты встретили весну
- В апреле на вершине Черногоры зафиксировали плюсовую температуру. Воздух прогрелся до +1. Однако 26 апреля Карпаты покрыла метель.
- До мая в Карпатах лежал значительный снежный покров. Кроме того, спасатели постоянно предупреждали о снеголавинной опасности.
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