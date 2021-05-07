По состоянию на 7 мая в Карпатах сходит снег, однако до сих пор холодно. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -1 градус.

В пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста рассказали, что на Черногории – облачно с прояснениями. Ветер – юго-западный.

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По состоянию на 8:30, 07.05.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 16 метров в секунду. Температура воздуха -1°С,

– говорится в сообщении.

На обнародованной фотографии заметно, что с горы уже сходит снег. В Карпатах хоть с опозданием, но начинается весна.

Из-за оттепели спасатели объявили в высокогорье Ивано-Франковской области III уровень снеголавинной опасности.

Как Карпаты встретили весну