В Украине зафиксировали значительное похолодание. Горы Карпат покрыло снегом, в частности говорится о горе Поп Иван Черногорский.

В понедельник, 26 апреля 2021 года, на вершине горы сильно снежило. Из-за туч и метели видимость остается ограниченной.

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Также на вершине горы Поп Иван Черногорский западный ветер. Его скорость достигает примерно 3-4 метра в секунду.



Видимость на горе Поп Иван ограничена 26 апреля / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Температура воздуха в высокогорье остается минусовой. В 7:50 утра 26 апреля там было 5 градусов мороза.

В то же время такую температуру воздуха можно считать потеплением. В воскресенье, 25 апреля, там зафиксировали -6 градусов, а 23 апреля – 8 градусов ниже нуля.

Снежные заносы на горе Поп Иван в апреле

Ранее, 20 апреля, начальник Яворницкого отделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций Василий Фицак опубликовал фантастические фото непогоды на горе Поп Иван. На них можно разглядеть настоящую снежную крепость.

За ночь 2 апреля на горе Поп Иван выпало до 15 сантиметров мокрого снега. В ГСЧС сообщали об угрозе схода лавин.



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