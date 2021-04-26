В Україні зафіксували значне похолодання. Гори Карпат вкрило снігом, зокрема мовиться про гору Піп Іван Чорногірський.

У понеділок, 26 квітня 2021 року, на вершині гори сильно сніжило. Через хмари та заметіль видимість залишається обмеженою.

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Також на вершині гори Піп Іван Чорногірський є західний вітер. Його швидкість сягає приблизно 3 – 4 метри за секунду.



Видимість на горі Піп Іван обмежена 26 квітня / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура повітря у високогір'ї залишається мінусовою. О 7:50 ранку 26 квітня там було 5 градусів морозу.

Водночас таку температуру повітря можна вважати потеплінням. У неділю, 25 квітня, там зафіксували -6 градусів, а 23 квітня – 8 градусів нижче нуля.

Снігові замети на горі Піп Іван у квітні

Раніше, 20 квітня, начальник Явірницького відділення Державної служби надзвичайних ситуацій Василь Фіцак опублікував фантастичні фото негода на горі Піп Іван. На них можна розгледіти справжню снігову фортецю.

За ніч 2 квітня на горі Піп Іван випало до 15 сантиметрів мокрого снігу. У ДСНС повідомляли про загрозу сходження лавин.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу