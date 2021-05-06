В Австралии после шторма появились сразу 5 смерчей. Пользователи сети опубликовали фантастические фото и видео уникального природного явления.

Торнадо зафиксировали во вторник, 4 мая 2021 года. Смерчи образовались у побережья Нового Южного Уэльса, в Австралии.

Интересно Мясо кенгуру и смертоносные медузы: интересные факты об Австралии

Невероятное природное явление

Очевидцы сделали фото и видео сразу 5 смерчей на пляже Олд Бар в Харрингтон. Смерчи сопровождались грозой и градом, а также иногда сильным дождем. Вследствие торнадо никто не пострадал.

Справка. Смерч, торнадо или циклом – это атмосферное явление, когда с дождевой тучи образуется мощный вихрь.

Олд Бар, Австралия: карта

Numerous #waterspouts were spotted along the #NSW north coast today. Did you see them?



Photo by @kirrajane00 / Instagram pic.twitter.com/63DAR9tYkT — Weatherzone (@weatherzone) May 4, 2021



Смерчи зафиксировали из поля / Коллаж 7news.com.au



Сразу 3 водяных смерча / Фото Джейсона Фицджеральда



Дожди в Австралии продолжались несколько дней / Фото Наоми Кларк



После смерчей выпал град / Фото Наоми Кларк

Сразу 5 смерчей в Австралии: смотрите видео portnews.com.au

Стихийные бедствия в мире: последние новости