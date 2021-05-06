Сразу 5 смерчей возникли в Австралии: фантастические фото и видео уникального явления
В Австралии после шторма появились сразу 5 смерчей. Пользователи сети опубликовали фантастические фото и видео уникального природного явления.
Источник:24 канал
Торнадо зафиксировали во вторник, 4 мая 2021 года. Смерчи образовались у побережья Нового Южного Уэльса, в Австралии.
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Невероятное природное явление
Очевидцы сделали фото и видео сразу 5 смерчей на пляже Олд Бар в Харрингтон. Смерчи сопровождались грозой и градом, а также иногда сильным дождем. Вследствие торнадо никто не пострадал.
Олд Бар, Австралия: карта
Смерчи зафиксировали из поля / Коллаж 7news.com.au
Сразу 3 водяных смерча / Фото Джейсона Фицджеральда
Дожди в Австралии продолжались несколько дней / Фото Наоми Кларк
После смерчей выпал град / Фото Наоми Кларк
Сразу 5 смерчей в Австралии: смотрите видео portnews.com.au
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