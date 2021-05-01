На востоке Китая пронесся мощный ураган. 30 апреля в результате ветра, местами мощных гроз и града погибли 11 человек, а пострадавших – больше сотни.

Ураган бушевал в городе Наньтун, что в юго-восточной провинции Цзянсу. Предварительно известно, что ветер достигал 45 метров в секунду.

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Что известно о разрушительный ураган в Китае

Сильный ветер начался на северном берегу реки Янцзы вечером 30 апреля. Ураган затронул несколько городов, но больше всего пострадал восьмимиллионный город Наньтун. Стихия унесла жизни 11 человек, 102 человека пострадали.

Ураган валил здания, деревья, столбы, разрушал автомобили.

В Наньтуне скорость ветра достигала 45,4 метра в секунду, а в некоторых регионах был град диаметром до 3 сантиметров.

3 тысячи человек эвакуированы, так как непогода разрушила или повредила их дома.

По состоянию на утро известно, что стихия затронула ориентировочно 13 тысяч человек из разных городов.

Известно также, что сильный ветер опрокинул рыболовный корабль. В результате 11 человек упали в воду. Двух моряков спасли, девятерых сих пор ищут.

Экономический ущерб в провинции Цзянсу предварительно равен более 16,4 миллиона юаней.

Губернатор провинции Цзянсу Ву Чженлун отреагировал на событие:

проинспектировал центр реагирования на чрезвычайные ситуации;

проверил работу по оказанию помощи при стихийных бедствиях;

рассказал, что уровень разрушения, к которым привела стихия, еще надо оценить.

Уже восстановили электрообеспечение. Чрезвычайники расчищают последствия стихии – убирают поваленные дерева, поврежденные автомобили и другие разрушенные предметы.