На сході Китаю пронісся потужний ураган. 30 квітня внаслідок вітру, подекуди потужних гроз та граду загинуло 11 людей, а постраждалих – понад сотня.

Ураган вирував у місті Наньтун, що у південно-східній провінції Цзянсу. Попередньо відомо, що вітер сягав 45 метрів за секунду.

Читайте також У США стався потужний землетрус: наслідки стихійного лиха у штаті Орегон

Що відомо про руйнівний ураган в Китаї

Сильний вітер почався на північному березі річки Янцзи ввечері 30 квітня. Ураган зачепив кілька міст, та найбільше постраждало 8-мільйонне місто Наньтун. Негода забрала життя 11 людей, 102 людини постраждали.

Ураган валив будівлі, дерева, стовпи, руйнував автомобілі.

У Наньтуні швидкість вітру досягала 45,4 метри на секунду, а в деяких регіонах був град діаметром до 3 сантиметрів.

3 тисячі людей евакуювали, адже негода зруйнувала або пошкодила їхні будинки.

Станом на ранок відомо, що негода зачепила орієнтовно 13 тисяч людей з різних міст.

Відомо також, що сильний вітер перекинув рибальський корабель. Внаслідок чого 11 людей упало у воду. Серед моряків двох врятовано, дев'ять досі шукають.

Економічні збитки у провінції Цзянсу попередньо дорівнюють понад 16,4 мільйона юанів.

Губернатор провінції Цзянсу Ву Чженлун відреагував на подію:

проінспектував центр реагування на надзвичайні ситуації;

перевірив роботу з надання допомоги при стихійних лихах;

розповів, що рівень руйнування, до яких привела стихія, ще треба оцінити.

Зараз вже відновили електроенергію. Надзвичайники розчищають наслідки негоди – забирають обвалені дерева, пошкоджені авто та інші поламані предмети.