В снегу и тумане, но с "плюсом": какая сейчас погода в Карпатах – фото
На горе Поп Иван Черногорский впервые за весну утром зафиксировали плюсовую температуру. Впрочем, там все еще лежит снег,
Кадрами того, что происходит в Карпатах, поделились украинские спасатели. Какая там погода 29 апреля – читайте далее.
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Снег, но с "плюсом"
По состоянию на 07: 40 на Поп Иване Черногорском облачно, видимость – ограничена. Ветер юго-западный, достигает 6 – 8 метров в секунду. Температура воздуха поднялась до +1 градуса.
Погода в Карпатах 29 апреля / Фото поисково-спасательного поста
Какая температура была раньше:
- 28 апреля – -6 градусов;
- 27 апреля – -5;
- 26 апреля – -5;
- 25 апреля – -6;
- 24 апреля – -4;
- 23 апреля – -8.
Снеголавинная опасность и заморозки в Украине
По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковщины ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.
- В то же время ночью 29 апреля на поверхности почвы будут заморозки. Речь идет о I уровне опасности, желтый.
- А в воздухе на Сумщине, Харьковщине и Луганщине прогнозируют сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый.
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