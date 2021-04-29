На горе Поп Иван Черногорский впервые за весну утром зафиксировали плюсовую температуру. Впрочем, там все еще лежит снег,

Кадрами того, что происходит в Карпатах, поделились украинские спасатели. Какая там погода 29 апреля – читайте далее.

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Снег, но с "плюсом"

По состоянию на 07: 40 на Поп Иване Черногорском облачно, видимость – ограничена. Ветер юго-западный, достигает 6 – 8 метров в секунду. Температура воздуха поднялась до +1 градуса.



Погода в Карпатах 29 апреля / Фото поисково-спасательного поста

Какая температура была раньше:

28 апреля – -6 градусов;

27 апреля – -5;

26 апреля – -5;

25 апреля – -6;

24 апреля – -4;

23 апреля – -8.

Снеголавинная опасность и заморозки в Украине

По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковщины ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.