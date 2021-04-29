У снігу та тумані, але з "плюсом": яка зараз погода у Карпатах – фото
На горі Піп Іван Чорногірський вперше за весну зранку зафіксували плюсову температуру. Втім, там все ще лежить сніг,
Кадрами того, що відбувається у Карпатах, поділилися українські рятувальники. Яка там погода 29 квітня – читайте далі.
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Сніг, але з "плюсом"
Станом на 07:40 на Піп Івані Чорногірському хмарно, видимість – обмежена. Вітер південно-західний, сягає 6 – 8 метрів на секунду. Температура повітря піднялася до +1 градуса.
Погода у Карпатах 29 квітня / Фото пошуково-рятувального поста
Яка температура була раніше:
- 28 квітня – -6 градусів;
- 27 квітня – -5;
- 26 квітня – -5;
- 25 квітня – -6;
- 24 квітня – -4;
- 23 квітня – -8.
Сніголавинна небезпека та заморозки в Україні
За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківщини очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.
- Водночас вночі 29 квітня на поверхні ґрунту будуть заморозки. Мовиться про I рівень небезпечності, жовтий.
- А у повітрі на Сумщині, Харківщині та Луганщині прогнозують сильні заморозки – II рівень небезпечності, помаранчевий.
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