Товарищ путается в показаниях: новые подробности гибели туриста в Карпатах
В Карпатах 27 апреля спасатели нашли тело Алексея Кушнирука – 40-летнего киевлянина, который заблудился 13 февраля. Друг погибшего рассказал, как проходили поиски, и заявил: товарищ Алексея, с которым в тот день вместе заблудились, постоянно путается в рассказах того, что тогда произошло.
Источник:ТСН
Новые подробности исчезновения Алексея Кушнирука и поисково-спасательной операции, которая с перерывом продолжалась более 2 месяцев, рассказал его друг Алексей.
Важно Чуда не произошло: туриста, которого в Карпатах искали 2 месяца, нашли мертвым
Мужчина рассказал: с погибшим дружил с детства, а когда тот исчез, а поиски не давали результатов 2 месяца, родные просто не могли с этим смириться.
Тогда он вместе с еще семью людьми подготовились к операции и 25 апреля вместе со спасателями ее восстановили. Это сделали впервые после 11 марта, когда приостановили поиски, а туриста объявили пропавшим без вести.
Напарник туриста путается в рассказах
Друг и тезка Алексея Кушнирука рассказал, что для родных погибшего обстоятельства, как он потерялся, до сих пор остаются загадкой. Мол, друг Сергей, который тогда был вместе с ним, постоянно путается в рассказах о том, что тогда произошло.
Когда его нашли, то спрашивали о фингале под глазом. Он утверждал, что тот появился уже в Киеве после возвращения. Хотя спасатели говорят, что синяк был с первого дня, как только его нашли,
– рассказал Алексей.
Сам Сергей, который заблудился вместе с другом, но на следующий день сам вышел на связь, от каких-либо комментариев отказался.
Коротко о гибели туриста в Карпатах:
- В ночь с 13 на 14 февраля в Карпатах в районе горы Гемба заблудились двое туристов из Киева. На следующий день один из них сам вышел на связь – его удалось найти.
- Поиски второго продолжались почти месяц – до середины марта. Тогда спасатели приостановили поиски через снега и объявили мужчину пропавшим без вести.
- Поиски возобновили только 25 апреля – по инициативе его друзей . Уже через 2 дня спасателям удалось найти тело пропавшего мужчины.
Поделиться новостью