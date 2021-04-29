В Карпатах 27 апреля спасатели нашли тело Алексея Кушнирука – 40-летнего киевлянина, который заблудился 13 февраля. Друг погибшего рассказал, как проходили поиски, и заявил: товарищ Алексея, с которым в тот день вместе заблудились, постоянно путается в рассказах того, что тогда произошло.

Новые подробности исчезновения Алексея Кушнирука и поисково-спасательной операции, которая с перерывом продолжалась более 2 месяцев, рассказал его друг Алексей.

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Мужчина рассказал: с погибшим дружил с детства, а когда тот исчез, а поиски не давали результатов 2 месяца, родные просто не могли с этим смириться.

Тогда он вместе с еще семью людьми подготовились к операции и 25 апреля вместе со спасателями ее восстановили. Это сделали впервые после 11 марта, когда приостановили поиски, а туриста объявили пропавшим без вести.

Напарник туриста путается в рассказах

Друг и тезка Алексея Кушнирука рассказал, что для родных погибшего обстоятельства, как он потерялся, до сих пор остаются загадкой. Мол, друг Сергей, который тогда был вместе с ним, постоянно путается в рассказах о том, что тогда произошло.

Когда его нашли, то спрашивали о фингале под глазом. Он утверждал, что тот появился уже в Киеве после возвращения. Хотя спасатели говорят, что синяк был с первого дня, как только его нашли,

– рассказал Алексей.

Сам Сергей, который заблудился вместе с другом, но на следующий день сам вышел на связь, от каких-либо комментариев отказался.

Коротко о гибели туриста в Карпатах: