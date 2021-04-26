Спасатели в Карпатах возобновили поиски туриста из Киева, который исчез еще 13 февраля
Горные спасатели 25 апреля возобновили поиски киевского туриста, заблудившегося в Карпатах еще 13 февраля. Поисковые группы снова обследовали место, где, вероятно, исчез мужчина.
Источник:фейсбук ГСЧС Закарпатья
В частности, спасатели еще раз осмотрели склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура.
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В Карпатах возобновили поиски исчезло 2,5 месяца назад туриста
Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где, вероятно, заблудился турист,
– говорится в сообщении.
К сожалению, результаты поисков ни были успешными, пропавшего мужчину не нашли.
Кто искал пропавшего мужчину
- В ГСЧС отметили, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, в том числе вездеход Богун.
- Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева.
- Для воздушного мониторинга территории использовали беспилотный летательный аппарат.
Что известно об исчезновении киевлянина
- Турист из столицы потерялся в Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля.
- Поисковые работы продолжались почти месяц, привлекали даже авиацию, но найти мужчину так и не удалось.
- В середине марта был объявлен пропавшим без вести.
- Однако спасатели обещали возобновить поиски, когда сойдет снег.
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