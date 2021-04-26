Горные спасатели 25 апреля возобновили поиски киевского туриста, заблудившегося в Карпатах еще 13 февраля. Поисковые группы снова обследовали место, где, вероятно, исчез мужчина.

В частности, спасатели еще раз осмотрели склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура.

Читайте также В Карпатах вспыхнул пожар на популярной среди туристов вершине: красноречивые кадры

В Карпатах возобновили поиски исчезло 2,5 месяца назад туриста

Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где, вероятно, заблудился турист,

– говорится в сообщении.

К сожалению, результаты поисков ни были успешными, пропавшего мужчину не нашли.

Кто искал пропавшего мужчину

В ГСЧС отметили, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, в том числе вездеход Богун.

села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и в том числе вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева.

из Киева. Для воздушного мониторинга территории использовали беспилотный летательный аппарат.

Что известно об исчезновении киевлянина