Гірські рятувальники 25 квітня відновили пошуки київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Пошукові групи знову обстежили місце, де, ймовірно, зник чоловік.

Зокрема, рятувальники ще раз оглянули схили та водозбірники гір Гимба і Жид-Магура.

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У Карпатах відновили пошуки зникло 2,5 місяця тому туриста

Зважаючи на те, що сніговий покрив в гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист,

– йдеться у повідомленні.

На жаль, результати пошуків не були успішними, зниклого чоловіка не знайшли.

Хто шукав зниклого чоловіка

У ДСНС зазначили, що наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Нижні Ворота, Мукачева та Ужгорода і 4 одиниці техніки , зокрема й всюдихід Богун.

села Нижні Ворота, Мукачева та Ужгорода і , зокрема й всюдихід Богун. Також до пошуків долучилися 8 волонтерів з Києва.

з Києва. Для повітряного моніторингу території використовували безпілотний літальний апарат.

Що відомо про зникнення киянина