Турист из Киева заблудился в районе горы Гемба еще 13 февраля. Более 2 месяцев продолжались поиски с перерывами. Однако надежды не оправдались, тело мужчины нашли после обеда 27 апреля.

Киевлянина обнаружили лишь тогда, когда сошел снег – в ущелье возле ручейка вблизи горы Жид-Магура. После проведения следственных действий правоохранители доставят тело в село Березники.

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К поискам туриста только 27 апреля привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники. Они прибыли из Ужгорода и Мукачево.

Мужчина вышел в горы с другом

Отметим, что 40-летний житель Киева вышел в горы вместе с товарищем. Они планировали покататься на лыжах, однако видимость была очень плохая, поэтому друзья заблудились. Хуже всего, что они потеряли друг с другом связь. Друга погибшего удалось найти быстро – уже на следующей неделе.

Другого туриста активно разыскивали в течение 21 дня – до 5 марта. В середине марта мужчину объявили пропавшим без вести. Впоследствии, поиски возобновили, когда уже сошел снег.

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Обратите внимание! К поискам лыжника привлекали даже авиацию. Работали более 5 десятков спасателей.

Смотрите фото с поисковой операции / Фото ГСЧС: