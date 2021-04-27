Чуда не произошло: туриста, которого в Карпатах искали 2 месяца, нашли мертвым
Турист из Киева заблудился в районе горы Гемба еще 13 февраля. Более 2 месяцев продолжались поиски с перерывами. Однако надежды не оправдались, тело мужчины нашли после обеда 27 апреля.
Киевлянина обнаружили лишь тогда, когда сошел снег – в ущелье возле ручейка вблизи горы Жид-Магура. После проведения следственных действий правоохранители доставят тело в село Березники.
Ранее Спасатели в Карпатах возобновили поиски туриста из Киева, который пропал еще 13 февраля
К поискам туриста только 27 апреля привлекли 10 спасателей и 2 единицы техники. Они прибыли из Ужгорода и Мукачево.
Мужчина вышел в горы с другом
Отметим, что 40-летний житель Киева вышел в горы вместе с товарищем. Они планировали покататься на лыжах, однако видимость была очень плохая, поэтому друзья заблудились. Хуже всего, что они потеряли друг с другом связь. Друга погибшего удалось найти быстро – уже на следующей неделе.
Другого туриста активно разыскивали в течение 21 дня – до 5 марта. В середине марта мужчину объявили пропавшим без вести. Впоследствии, поиски возобновили, когда уже сошел снег.
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Смотрите фото с поисковой операции / Фото ГСЧС:
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