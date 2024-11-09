В этот день синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 10 ноября

По прогнозу синоптиков, почти по всей территории Украины воскресенье пройдет без осадков. Дождь будет идти только на юге Одесской области.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман,

– пишет Укргидрометцентр.

Видимость будет 200 – 500 метров, поэтому там объявлен уровень опасности, желтый.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометра в большинстве областей будут показывать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Теплее ночь в воскресенье будет в южных областях и в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.

Днем прогнозируется 3 – 8 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части – 7 – 12.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +8...+10

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +6...+8

Одесса +8...+10

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +8...+10

Донецк +7...+9

Луганск +5...+7

Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра