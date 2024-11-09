В этот день синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 10 ноября
По прогнозу синоптиков, почти по всей территории Украины воскресенье пройдет без осадков. Дождь будет идти только на юге Одесской области.
В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман,
– пишет Укргидрометцентр.
Видимость будет 200 – 500 метров, поэтому там объявлен уровень опасности, желтый.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометра в большинстве областей будут показывать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Теплее ночь в воскресенье будет в южных областях и в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.
Днем прогнозируется 3 – 8 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части – 7 – 12.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +8...+10
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +6...+8
- Одесса +8...+10
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +7...+9
- Запорожье +8...+10
- Донецк +7...+9
- Луганск +5...+7
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра