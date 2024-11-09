Цього дня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 10 листопада

За прогнозом синоптиків, майже по всій території України неділя мине без опадів. Дощитиме лише на півдні Одещини.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман,
– пише Укргідрометцентр.

Видимість буде 200 – 500 метрів, тому там оголошений рівень небезпечності, жовтий.

Вітер цього дня буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра у більшості областей показуватимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Теплішою ніч у неділю буде у південних областях та в Криму – 2 – 7 градусів тепла.

Удень прогнозується 3 – 8 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині – 7 – 12.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +7...+9
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +8...+10
  • Донецьк +7...+9
  • Луганськ +5...+7
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру