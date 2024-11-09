Цього дня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 10 листопада

За прогнозом синоптиків, майже по всій території України неділя мине без опадів. Дощитиме лише на півдні Одещини.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман,

– пише Укргідрометцентр.

Видимість буде 200 – 500 метрів, тому там оголошений рівень небезпечності, жовтий.

Вітер цього дня буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра у більшості областей показуватимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Теплішою ніч у неділю буде у південних областях та в Криму – 2 – 7 градусів тепла.

Удень прогнозується 3 – 8 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині – 7 – 12.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +8...+10

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +7...+9

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +6...+8

Одеса +8...+10

Миколаїв +8...+10

Херсон +9...+11

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +7...+9

Луганськ +5...+7

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру