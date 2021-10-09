Температура воздуха в Украине будет колебаться от +10 до +17 градусов. Холоднее всего будет на Западе – +10...+12. Правда, на Закарпатье обещают +15...+17.

Кстати Температура в Карпатах опустилась до 9 градусов мороза: там облачно, туманно и сильный ветер

Относительно тепло может быть на Юге и Востоке – +14...+16. Как и в течение недели, в воскресенье облаков и осадков не будет.

Ночи будут морозными

Синоптики предупреждают об особо холодных ночах. Столбики термометров будут достигать от -3 до + 6.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер восточного и северо-восточного направлений будет умеренным. В прикарпатских областях и на юго-востоке возможны штормовые порывы до 15 – 20 метров за секунду.

Какая погода в Киеве

По словам Диденко, погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой. Ночью – 0...+3 градуса, а днем – +9...+12 градусов.

Обратите внимание! Синоптики предупредили, что дожди все-таки подступают к Украине. Ливни можно ждать 13 – 14 октября.

Погода в городах Украины 10 октября

Ужгород – +15...+17

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +10...+12

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +11...+13



Погода в Украине 10 октября / Карта Укргидрометцентра

Текст поста Натальи Диденко:

Безоблачная холодяка в Украине продолжается.

Антициклон Lioba все еще держит порох сухим – осадков завтра, 10-го октября, в Украине не будет. Наш антициклон подмигивает западному коллеге, по имени Oldenburgia (карта 1), однако его ухаживания бесполезны – все равно процесс разрушения этого северного антициклона неумолим.

Да и западная часть Европы ощутимо теплее – кому уж нужен будет такой ухажер, который вот-вот пошкандыбает прочь на северо-восток. Нас такие направления не интересуют)

Воскресенье в Украине ожидается холодным, ночью от 3 мороза до 6 тепла. Местами на Западе и в центре до -3... -5 градусов. Днем столбики термометров будут ютиться до скромных +9 +14 градусов, в южной части +12...+16 градусов.

Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в прикарпатских областях и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15 – 20 м/c.

В Киеве воскресенье обещает быть сухим. Ночью 0...+3 градуса, на окраинах до 0... -2 градусов мороза, завтра днем +9...+12 градусов. Как я уже сказала, северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая – с осадками.

Первые существенные дожди пройдут вечером 13-го октября и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе.

Шерсть, пух, кашемир, брюки с начесом, пледы, толстые коты, многоярусная одежда, шапки, варежки, даже дома, – актуальны. Если коммунальщики не опомнятся)

Красивых фотографий, теплого настроения, горячего чая с вишневым вареньем, свежих прогнозов погоды!