Температура воздуха в Украине будет колебаться от +10 до +17 градусов. Холоднее всего будет на Западе – +10...+12. Правда, на Закарпатье обещают +15...+17.
Кстати Температура в Карпатах опустилась до 9 градусов мороза: там облачно, туманно и сильный ветер
Относительно тепло может быть на Юге и Востоке – +14...+16. Как и в течение недели, в воскресенье облаков и осадков не будет.
Ночи будут морозными
Синоптики предупреждают об особо холодных ночах. Столбики термометров будут достигать от -3 до + 6.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер восточного и северо-восточного направлений будет умеренным. В прикарпатских областях и на юго-востоке возможны штормовые порывы до 15 – 20 метров за секунду.
Какая погода в Киеве
По словам Диденко, погода в Киеве в воскресенье обещает быть сухой. Ночью – 0...+3 градуса, а днем – +9...+12 градусов.
Погода в городах Украины 10 октября
Ужгород – +15...+17
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +11...+13
Житомир – +10...+12
Винница – +12...+14
Одесса – +10...+12
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +11...+13
Погода в Украине 10 октября / Карта Укргидрометцентра
Текст поста Натальи Диденко:
Безоблачная холодяка в Украине продолжается.
Антициклон Lioba все еще держит порох сухим – осадков завтра, 10-го октября, в Украине не будет. Наш антициклон подмигивает западному коллеге, по имени Oldenburgia (карта 1), однако его ухаживания бесполезны – все равно процесс разрушения этого северного антициклона неумолим.
Да и западная часть Европы ощутимо теплее – кому уж нужен будет такой ухажер, который вот-вот пошкандыбает прочь на северо-восток. Нас такие направления не интересуют)
Воскресенье в Украине ожидается холодным, ночью от 3 мороза до 6 тепла. Местами на Западе и в центре до -3... -5 градусов. Днем столбики термометров будут ютиться до скромных +9 +14 градусов, в южной части +12...+16 градусов.
Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в прикарпатских областях и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15 – 20 м/c.
В Киеве воскресенье обещает быть сухим. Ночью 0...+3 градуса, на окраинах до 0... -2 градусов мороза, завтра днем +9...+12 градусов. Как я уже сказала, северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая – с осадками.
Первые существенные дожди пройдут вечером 13-го октября и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе.
Шерсть, пух, кашемир, брюки с начесом, пледы, толстые коты, многоярусная одежда, шапки, варежки, даже дома, – актуальны. Если коммунальщики не опомнятся)
Красивых фотографий, теплого настроения, горячего чая с вишневым вареньем, свежих прогнозов погоды!