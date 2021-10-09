Температура повітря в Україні коливатиметься від +10 до +17 градусів. Найхолодніше буде на Заході – +10...+12. Щоправда, на Закарпатті обіцяють +15...+17.
До речі Температура в Карпатах опустилась до 9 градусів морозу: там хмарно, туманно і сильний вітер
Відносно тепло може бути на Півдні та Сході – +14...+16. Як і протягом тижня, в неділю буде хмар та опадів не буде.
Ночі будуть морозними
Синоптики попереджають про особливо холодні ночі. Стовпчики термометрів сягатимуть від -3 до +6.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вітер східного та північно-східного напрямків буде помірним. У прикарпатських областях та на південному Сході можливі штормові пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Яка погода в Києві
За словами Діденко, погода у Києві в неділю обіцяє бути сухою. Вночі – 0...+3 градуси, а вдень – +9...+12 градусів.
Погода у містах України 10 жовтня
Ужгород – +15...+17
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +10...+12
Рівне – +11...+13
Житомир – +10...+12
Вінниця – +12...+14
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Погода в Україні 10 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Текст поста Наталки Діденко:
Безхмарна холодяка в Україні триває.
Антициклон Lioba все ще тримає порох сухим – опадів завтра, 10-го жовтня, в Україні не буде. Наш антициклон підморгує західному колезі, на ім"я Oldenburgia (карта 1), проте його залицяння марні – все одно процес руйнування цього північного антициклону невблаганний.
Та й західна частина Європи відчутно тепліша – кому вже треба буде такий залицяльник, який ось-ось пошкандибає геть на північний схід. Нас такі напрямки не цікавлять)
Неділя в Україні очікується холодною, вночі від 3 морозу до 6 тепла. Місцями на Заході та в Центрі до -3...-5 градусів. Вдень стовпчики термометрів тулитимуться до скромних +9+14 градусів, у південній частині +12...+16 градусів.
Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний, в прикарпатських областях та на південному сході України можливі штормові пориви до 15 – 20 м/c.
У Києві неділя обіцяє бути сухою. Вночі 0...+3 градуси, на околицях до 0...-2 градусів морозу, завтра вдень +9...+12 градусів. Як я вже сказала, північний антициклон скоро від нас піде, повітряна маса прийде інша – із опадами.
Перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13-го жовтня та 14-го жовтня, на Покрову. Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше на наступному тижні.
Вовна, пух, кашемір, штани з начосом, пледи, товсті коти, багатоярусна одежа, шапки, рукавиці, навіть вдома, – актуальні. Якщо комунальники не схаменуться)
Красивих фотографій, теплого настрою, гарячого чаю з вишневим варенням, свіжих прогнозів погоди!