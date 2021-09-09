Температура воздуха в Украине будет от +23 до +26 градусов. Самые низкие показатели прогнозируют на Западе, в Одесской и Сумской областях.

К теме "Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели

Синоптики обещают прекрасную пятницу

Теплее всего – традиционно на Востоке и Юге. К слову, ветра почти не будет. Его порывы будут достигать всего 3 – 8 метров в секунду.

Синоптик Наталья Диденко также говорит о теплой пятнице. Она советует уже сегодня запланировать, как лучше поехать на природу.

Поэтому уже сегодня планируйте, как лучше рвануть на природу – на машине, велосипеде, электричке или недалеко пешком. Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного – не пропустите,

– отметила Диденко.

Какая погода будет в Киеве

По словам синоптика, в Киеве не будет ни одного повода для плохого настроения – будет светить солнце, а столбики термометров будут держаться на уровне +22...+25 градусов.

Погода в городах Украины 10 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +22...+24

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24 .. +26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26



Погоде 10 вересня / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Континентальная Европа купается в солнечном антициклональном тепле – хорошо видно на свежем фото из космоса.

Циклоны и фронты с дождями ходят вокруг да около преимущественно.

Завтра в Украине, которая также принадлежит этой замечательной синоптической локации, будет снова сухая солнечная погода.

Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20+26 градусов!

В Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения – солнце и +22+25 градусов! Ну, разве что легкое смущение из-за пробок, которые понятно будут, конечно, при таких метеоусловиях и накануне выходных. Ибо кто усидит в такую ​​погоду дома?)

Поэтому уже сегодня планируйте, как лучше рвануть на природу – на машине, велосипеде, электричке или недалеко пешком.

Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного – не пропустите.