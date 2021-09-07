Наталья Диденко отметила, что в течение недели во всех регионах погода будет роскошной. Синоптик посоветовала найти возможность для простых прогулок на свежем воздухе или отправиться в короткий отпуск.

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Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летучая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или штиль – все это уже пришло,

– сообщила она.

Метеоролог также добавила, что "погода любит всех и, двигаясь на встречу, "бабье лето", потом еще обязательного повторит свой перформанс".

Погода в Украине в ближайшие дни

В Укргидрометцентре не прогнозируют осадков 8 – 9 сентября.

8 сентября +17...+22 градуса;

9 сентября +19...+24 градуса, в Закарпатье до +26 градусов.

Синоптики сообщают солнечную погоду и 10 – 11 сентября.

Столбики термометров покажут +20...+26 градусов.