Наталка Діденко зазначила, що впродовж тижня у всіх регіонах погода буде розкішною. Синоптикиня порадила знайти можливість для простих прогулянок на свіжому повітрі або вирушити у коротку відпустку.

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Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, летюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло,

– повідомила вона.

Метеорологиня також додала, що "погода любить усіх і, рухаючись на зустріч, "бабине літо", пізніше ще обов'язкового повторить свій перформанс".

Погода в Україні найближчими днями

В Укргідрометцентрі не прогнозують опадів 8 – 9 вересня.

8 вересня +17...+22 градуси;

9 вересня +19...+24 градуси, на Закарпатті до +26 градусів.

Синоптики інформують про сонячну погоду й 10 – 11 вересня.

Стовпчики термометрів показуватимуть +20...+26 градусів.