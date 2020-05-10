Прогноз погоды на 11 мая: в Украине будет солнечно и жарко, в некоторых регионах до +27

Погода в понедельник, 11 мая, будет солнечной и по-летнему жаркой. Несмотря на то, что из Европы на Украину надвигается полоса дождей, на всей территории нашей страны будет сухо.

В понедельник, 11 апреля, столбики термометров поднимутся до +20... +25 градусов, а в западных областях до +27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На всей территории Украины будет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Осадков не ожидают.

На западе Украины прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Температура будет держаться на уровне +25... +27 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +9... +11 градусов. На востоке страны будет несколько прохладнее, однако все равно тепло и солнечно. Температура в восточных регионах будет в пределах +20... +22 градуса.

В южных регионах температура будет держаться на уровне +23... +25 градусов, осадков не ожидается. На севере Украины столбики термометров покажут +24... +26 градусов днем ​​и +8... +10 ночью.

В Киеве 11 мая не будет ни шквального ветра, ни дождя. Киевляне и гости города смогут насладиться теплой погодой и прогуляться парками, конечно, не более двух взрослых или в группе двое взрослых и двое детей. Столбики термометров покажут +25... +27 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, в городах Украины:

Ужгород – +25... +27

Львов – +25... +27

Ивано-Франковск – +25... +27

Тернополь – +25... +27

Черновцы – +25... +27

Хмельницкий – +25... +27

Луцк – +25... +27

Ровно – +25... +27

Житомир – +25... +27

Винница – +26... +28

Одесса – +21... +23

Николаев – +23... +25

Херсон – +24... +26

Симферополь – +23... +25

Кропивницкий – +25... +27

Черкассы – +25... +27

Чернигов – +24... +26

Сумы – +24... +26

Полтава – +25... +27

Днепр – +25... +27

Запорожье – +24... +26

Донецк – +20... +22

Луганск – +20... +22

Харьков – +20... +22

Киев – +25... +27



Прогноз погоды на вторник, 11 мая, от Укргидрометцентра