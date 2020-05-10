Прогноз погоды на 11 мая: в Украине будет солнечно и жарко, в некоторых регионах до +27
Погода в понедельник, 11 мая, будет солнечной и по-летнему жаркой. Несмотря на то, что из Европы на Украину надвигается полоса дождей, на всей территории нашей страны будет сухо.
В понедельник, 11 апреля, столбики термометров поднимутся до +20... +25 градусов, а в западных областях до +27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На всей территории Украины будет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Осадков не ожидают.
На западе Украины прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Температура будет держаться на уровне +25... +27 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +9... +11 градусов. На востоке страны будет несколько прохладнее, однако все равно тепло и солнечно. Температура в восточных регионах будет в пределах +20... +22 градуса.
В южных регионах температура будет держаться на уровне +23... +25 градусов, осадков не ожидается. На севере Украины столбики термометров покажут +24... +26 градусов днем и +8... +10 ночью.
В Киеве 11 мая не будет ни шквального ветра, ни дождя. Киевляне и гости города смогут насладиться теплой погодой и прогуляться парками, конечно, не более двух взрослых или в группе двое взрослых и двое детей. Столбики термометров покажут +25... +27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, в городах Украины:
Ужгород – +25... +27
Львов – +25... +27
Ивано-Франковск – +25... +27
Тернополь – +25... +27
Черновцы – +25... +27
Хмельницкий – +25... +27
Луцк – +25... +27
Ровно – +25... +27
Житомир – +25... +27
Винница – +26... +28
Одесса – +21... +23
Николаев – +23... +25
Херсон – +24... +26
Симферополь – +23... +25
Кропивницкий – +25... +27
Черкассы – +25... +27
Чернигов – +24... +26
Сумы – +24... +26
Полтава – +25... +27
Днепр – +25... +27
Запорожье – +24... +26
Донецк – +20... +22
Луганск – +20... +22
Харьков – +20... +22
Киев – +25... +27
Прогноз погоды на вторник, 11 мая, от Укргидрометцентра