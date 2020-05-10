Прогноз погоди на 11 травня: в Україні буде сонячно і спекотно, у деяких регіонах до +27
Погода у понеділок, 11 травня, буде сонячною та по-літньому спекотною. Попри те, що з Європи на Україну насувається смуга дощів, на всій території нашої країни буде сухо.
У понеділок, 11 квітня, стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На всій території України буде по-літньому тепло. Синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Опадів не очікують.
На Заході України прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Температура триматиметься на рівні +25...+27 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +9...+11 градусів. На Сході країни буде дещо прохолодніше, однак однаково тепло та сонячно. Температура у Східних регіонах буде у межах +20...+22 градуси.
У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +23...+25 градусів, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів вдень та +8...+10 вночі.
У Києві 11 травня не буде ані шквального вітру, ані дощу. Кияни та гості міста зможуть насолодитися теплою погодою та прогулятися парками, звісно, не більш як двом дорослим або у групі двоє дорослих і двоє дітей. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 11 травня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на вівторок, 11 травня, від Укргідрометцентру
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