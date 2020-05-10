Прогноз погоди на 11 травня: в Україні буде сонячно і спекотно, у деяких регіонах до +27

Погода у понеділок, 11 травня, буде сонячною та по-літньому спекотною. Попри те, що з Європи на Україну насувається смуга дощів, на всій території нашої країни буде сухо.

У понеділок, 11 квітня, стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На всій території України буде по-літньому тепло. Синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Опадів не очікують.

На Заході України прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Температура триматиметься на рівні +25...+27 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +9...+11 градусів. На Сході країни буде дещо прохолодніше, однак однаково тепло та сонячно. Температура у Східних регіонах буде у межах +20...+22 градуси.

У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +23...+25 градусів, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів вдень та +8...+10 вночі.

У Києві 11 травня не буде ані шквального вітру, ані дощу. Кияни та гості міста зможуть насолодитися теплою погодою та прогулятися парками, звісно, не більш як двом дорослим або у групі двоє дорослих і двоє дітей. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 11 травня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на вівторок, 11 травня, від Укргідрометцентру