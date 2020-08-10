Прогноз погоды на 11 августа: снова дожди с грозами будут разбавлять жару
Погода в Украине во вторник, 11 августа, будет жаркой, однако и с осадками. По части Украины пройдут грозовые дожди, однако температура воздуха будет оставаться высокой.
Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятны на западе, севере Украины и в Приазовье, написала на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.
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В целом 11 августа в Украине ожидается теплый, до умеренной жары, день, + 25...+30 градусов.
Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсюду, но меньших местных масштабов.
Укргидрометцентр также предупреждает про дневные ливни на Западе и в центральных областях. Ночью в Украине жарко и без осадков.
Ветер северного направления, 3-8 метров за секунду.
В Киеве завтра будет самый теплый день из ближайшей перспективы, максимально до +28 градусов, а уже в ближайшие дни в столице похолодает.
Температура воздуха в городах Украины 11 августа:
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +24 ... +26
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Погода в городах Украины 11 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра