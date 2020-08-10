Погода в Украине во вторник, 11 августа, будет жаркой, однако и с осадками. По части Украины пройдут грозовые дожди, однако температура воздуха будет оставаться высокой.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятны на западе, севере Украины и в Приазовье, написала на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

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В целом 11 августа в Украине ожидается теплый, до умеренной жары, день, + 25...+30 градусов.

Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсюду, но меньших местных масштабов.

Укргидрометцентр также предупреждает про дневные ливни на Западе и в центральных областях. Ночью в Украине жарко и без осадков.

Ветер северного направления, 3-8 метров за секунду.

В Киеве завтра будет самый теплый день из ближайшей перспективы, максимально до +28 градусов, а уже в ближайшие дни в столице похолодает.

Температура воздуха в городах Украины 11 августа:

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +24 ... +26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Погода в городах Украины 11 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра