Прогноз погоди на 11 серпня: знову дощі з грозами розбавлятимуть спеку
Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, буде спекотною, однак і з опадами. Частиною України пройдуть грозові дощі, однак температура повітря залишатиметься високою.
Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту найбільш ймовірні на Заході, Півночі України та в Приазов'ї, написала на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.
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Загалом 11 серпня в Україні очікується теплий, до помірної спеки, день, +25...+30 градусів.
Оскільки фронт рухатиметься на південний схід, то впродовж доби локальні дощі тягнутимуться за ним і тому можливі практично повсюди, але менших місцевих масштабів.
Укргідрометцентр також попереджає про денні зливи на Заході і в центральних областях. Вночі в Україні спекотно і без опадів.
Вітер північного напрямку, 3-8 метрів за секунду.
У Києві завтра буде найтепліший день з найближчої перспективи, максимально до +28 градусів, а вже наступними днями у столиці похолоднішає.
Температура повітря у містах України 11 серпня:
Ужгород – +29…+31
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Погода у містах України 11 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру