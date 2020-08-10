Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, буде спекотною, однак і з опадами. Частиною України пройдуть грозові дощі, однак температура повітря залишатиметься високою.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту найбільш ймовірні на Заході, Півночі України та в Приазов'ї, написала на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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Загалом 11 серпня в Україні очікується теплий, до помірної спеки, день, +25...+30 градусів.

Оскільки фронт рухатиметься на південний схід, то впродовж доби локальні дощі тягнутимуться за ним і тому можливі практично повсюди, але менших місцевих масштабів.

Укргідрометцентр також попереджає про денні зливи на Заході і в центральних областях. Вночі в Україні спекотно і без опадів.

Вітер північного напрямку, 3-8 метрів за секунду.

У Києві завтра буде найтепліший день з найближчої перспективи, максимально до +28 градусів, а вже наступними днями у столиці похолоднішає.

Температура повітря у містах України 11 серпня:

Ужгород – +29…+31

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Погода у містах України 11 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру