Так, в Одесской и Николаевской областях обещают до +12 градусов. В Херсонской области и Крыму – еще теплее, до +13.

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Что прогнозируют синоптики

В Центре и Севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.

В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на Западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.

В Киеве – +6…+8 градусов. В столице будет идти дождь.

Дождь и мокрый снег

В субботу часть Украины накроют осадки. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что территория страны будет находиться во влажной воздушной массе. Потому и следует ожидать мокрый снег и дождь. На Востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливать туманы. Дождь будет идти 11 декабря в центральных и северных регионах.

Кроме того, в Украине будет порывистый ветер. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! По словам Диденко, похолодание придет в Украину на Андрея, то есть 13 декабря. Однако синоптик уверяет, что говорить о каких-то серьезных морозах пока не стоит.

Погода в городах Украины 11 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8