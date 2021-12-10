Так, в Одесской и Николаевской областях обещают до +12 градусов. В Херсонской области и Крыму – еще теплее, до +13.
Читайте также На Киевщине заметили редкие "пушистые гирлянды": метеорологи объяснили, что это за явление
Что прогнозируют синоптики
В Центре и Севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.
В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на Западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.
В Киеве – +6…+8 градусов. В столице будет идти дождь.
Дождь и мокрый снег
В субботу часть Украины накроют осадки. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что территория страны будет находиться во влажной воздушной массе. Потому и следует ожидать мокрый снег и дождь. На Востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливать туманы. Дождь будет идти 11 декабря в центральных и северных регионах.
Кроме того, в Украине будет порывистый ветер. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Погода в городах Украины 11 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы – +4...+6
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +6...+8
Погода 11 декабря / Карта Укргидрометцентра