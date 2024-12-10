Также в этот день будет облачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 11 декабря

Синоптики прогнозируют, что в среду в южной и юго-восточной частях Украины ночью будет умеренный, а днем небольшой дождь.

Здесь температура воздуха ночью будет 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9, а в Крыму даже 6 – 11.

На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь; в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,
– сообщают в Укргидрометцентре.

В этой части Украины температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в крупных городах

  • Киев -1 – +1
  • Ужгород +2 – +4
  • Львов 0 – +2
  • Ивано-Франковск 0 – +2
  • Тернополь -1 – +1
  • Черновцы 0 – +2
  • Хмельницкий 0 – +2
  • Луцк 0 – +2
  • Ровно 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +4 – +6
  • Николаев +5 – +7
  • Херсон +6 – +8
  • Симферополь +8 – +10
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы +1 – +3
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава +1 – +3
  • Днепр +5 – +7
  • Запорожье +6 – +8
  • Донецк +4 – +6
  • Луганск +3 – +5
  • Харьков +2 – +4
Погода 11 декабря

Погода в Украине на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра